Колосов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Колосов Степан Васильевич
Мать: Колосова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно