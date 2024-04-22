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Колосов Иван Степанович

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Колосов Степан Васильевич

Мать: Колосова Анна Семёновна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Василий Иванович

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колосов Афиллий Иванович

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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