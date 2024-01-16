Колосова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Колосов Иван Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Колосов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Семён Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Илья Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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