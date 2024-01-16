Колосова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно