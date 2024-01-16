Колосова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Колосова Пелагея Софроновна
Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сорокина Акилина Софроновна
Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колосов Василий Софронович
Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно