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Колосова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Аким Софронович

Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Колосова Пелагея Софроновна

Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сорокина Акилина Софроновна

Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Иван Софронович

Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колосов Василий Софронович

Отец ребёнка: Колосов Софрон Тимофеевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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