Колосов Аким Софронович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Колосов Софрон Тимофеевич
Мать: Колосова ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Акимовна
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Акимовна
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Калина (Калиник) Акимович
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Акимовна
Мать ребёнка: Колосова Афимья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно