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Колосов Софрон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Колосов Тимофей Семёнович

Мать: Колосова Гликерия Сидоровна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Аким Софронович

Мать ребёнка: Колосова ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Колосова Пелагея Софроновна

Мать ребёнка: Колосова ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Сорокина Акилина Софроновна

Мать ребёнка: Колосова ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Иван Софронович

Мать ребёнка: Колосова ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Колосов Василий Софронович

Мать ребёнка: Колосова ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1847
Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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