Колосов Софрон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Колосова ?
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Колосова Пелагея Софроновна
Мать ребёнка: Колосова ?
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Сорокина Акилина Софроновна
Мать ребёнка: Колосова ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Колосова ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Колосов Василий Софронович
Мать ребёнка: Колосова ?
Смерть
1847