Колосова Афимья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Акимовна
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Колосов Калина (Калиник) Акимович
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Акимовна
Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно