Колосова Афимья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Афимья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Акимовна

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Акимовна

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Фёдор Акимович

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колосов Родион Акимович

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосов Калина (Калиник) Акимович

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Пётр Акимович

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Акимовна

Отец ребёнка: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Аким Софронович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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