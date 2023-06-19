Позняковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1753
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Познякова Катерина
Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Позняковъ Степанъ
Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Позняковъ Матвей
Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1753
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан