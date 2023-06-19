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Позняковъ Иванъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Мать: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Познякова Катерина

Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Позняковъ Степанъ

Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Позняковъ Матвей

Мать ребёнка: Познякова Матрена Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познякова Матрена Андреева

Смерть
1753
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан