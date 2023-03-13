Познякова Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Познякова Катерина
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Позняковъ Степанъ
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Позняковъ Матвей
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Позняковъ Иванъ