Познякова Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Познякова Катерина

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Позняковъ Степанъ

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Позняковъ Матвей

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позняковъ Иванъ

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