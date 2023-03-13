Позняковъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позняковъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Позняковъ Иванъ

Мать: Познякова Матрена Андреева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Никерина Салманида

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познякова Авдотья Иванова

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