Позняковъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Позняковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Никерина Салманида
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно