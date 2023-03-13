Познякова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Позняковъ Матвей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Позняковъ Матвей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Позняковъ Матвей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Никерина Салманида
Отец ребёнка: Позняковъ Матвей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Позняковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Позняковъ Матвей