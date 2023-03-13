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Познякова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Позняковъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Позняковъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Позняковъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Никерина Салманида

Отец ребёнка: Позняковъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Позняковъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позняковъ Матвей

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