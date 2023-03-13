Познякова Авдотья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Позняковъ Василий
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Рождение ребёнка
1722
Сын: Позняковъ Григорий
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Позняковъ Иванъ
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Рождение ребёнка
1723
Сын: Позняковъ Иванъ
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Бракосочетание
Неизвестно