Познякова Авдотья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Авдотья Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Позняковъ Василий

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Позняковъ Григорий

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Позняковъ Иванъ

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Позняковъ Иванъ

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позняковъ Иванъ Еремеевъ

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