Позняковъ Иванъ Еремеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позняковъ Иванъ Еремеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Позняковъ Василий

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Позняковъ Григорий

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Позняковъ Иванъ

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Позняковъ Иванъ

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познякова Авдотья Давыдова

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