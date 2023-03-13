Позняковъ Иванъ Еремеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Позняковъ Василий
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1722
Сын: Позняковъ Григорий
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Позняковъ Иванъ
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Позняковъ Иванъ
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно