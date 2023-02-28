Григорий Афанасиев
Место рождения
Дата рождения24.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1832
Отец: Афанасий Архипов
Мать: Евдокия (Ефремова)
Бракосочетание
24.02.1850
Жена: Мелания Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1853
Дочь: Зиновия Григорьева
Мать ребёнка: Мелания Лукина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Мелания Лукина
Рождение ребёнка
1863
Сын: Логгин Григорьев
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Устина Григорьева
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Военная служба
1872
отпущенный по билету рядовой
Рождение ребёнка
01.06.1873
Дочь: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
28.11.1875
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
08.07.1878
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
20.05.1881
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Рождение ребёнка
20.04.1885
Сын: Георгий Григориев
Мать ребёнка: Гликерия Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Сафронова
Смерть
Неизвестно