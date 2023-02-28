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Григорий Афанасиев

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1832

Отец: Афанасий Архипов

Мать: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Мелания Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1853

Дочь: Зиновия Григорьева

Мать ребёнка: Мелания Лукина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Мелания Лукина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Логгин Григорьев

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Устина Григорьева

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Военная служба
1872
отпущенный по билету рядовой
Рождение ребёнка
01.06.1873

Дочь: Титенкова - Федоренкова Фёкла (Григорьева)

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1875

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1878

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1881

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Георгий Григориев

Мать ребёнка: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Сафронова

Смерть
Неизвестно
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