Афанасий Архипов
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Архип Иванов
Мать: Фёкла Тарасова
Рождение ребёнка
25.09.1819
Сын: Сергей (Архипов)
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Рождение ребёнка
15.03.1822
Дочь: Дария Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Рождение ребёнка
19.04.1825
Дочь: Ирина Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Рождение ребёнка
21.03.1830
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Рождение ребёнка
24.01.1832
Сын: Григорий Афанасиев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Рождение ребёнка
08.07.1833
Дочь: Ефимия Афанасиева
Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Ефремова)
Смерть
Неизвестно