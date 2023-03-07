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Афанасий Архипов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Архип Иванов

Мать: Фёкла Тарасова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1819

Сын: Сергей (Архипов)

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1822

Дочь: Дария Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1825

Дочь: Ирина Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1830

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1832

Сын: Григорий Афанасиев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1833

Дочь: Ефимия Афанасиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ефремова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Ефремова)

Смерть
Неизвестно
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