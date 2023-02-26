Евдокия (Ефремова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1819
Сын: Сергей (Архипов)
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Рождение ребёнка
15.03.1822
Дочь: Дария Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Рождение ребёнка
19.04.1825
Дочь: Ирина Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Рождение ребёнка
21.03.1830
Дочь: Мария Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Рождение ребёнка
24.01.1832
Сын: Григорий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Рождение ребёнка
08.07.1833
Дочь: Ефимия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Архипов
Смерть
Неизвестно