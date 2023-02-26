Евдокия (Ефремова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Ефремова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1819

Сын: Сергей (Архипов)

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1822

Дочь: Дария Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1825

Дочь: Ирина Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1830

Дочь: Мария Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1832

Сын: Григорий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1833

Дочь: Ефимия Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Архипов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Архипов

Смерть
Неизвестно
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