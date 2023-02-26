Фёкла Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Афанасий Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елизавета Архипрва
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Максим Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
31.10.1806
Сын: Зиновий Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Смерть
Неизвестно