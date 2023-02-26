Фёкла Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Афанасий Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елизавета Архипрва

Отец ребёнка: Архип Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Максим Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Рождение ребёнка
31.10.1806

Сын: Зиновий Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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