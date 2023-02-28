Зиновий Архипов
Место рождения
Дата рождения31.10.1806
Дата смерти26.02.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1806
Отец: Архип Иванов
Мать: Фёкла Тарасова
Бракосочетание
09.11.1821
Жена: Александра Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иоанн Зиновьев
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
13.03.1832
Сын: Никифор Зиновьев
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
03.12.1833
Сын: Савва Зиновиев
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагия Зиновьева
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
02.02.1839
Сын: Семён Зиновьев
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Зиновиева
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Смерть
26.02.1847