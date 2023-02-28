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Зиновий Архипов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.10.1806

Дата смерти

26.02.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1806

Отец: Архип Иванов

Мать: Фёкла Тарасова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1821

Жена: Александра Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иоанн Зиновьев

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
13.03.1832

Сын: Никифор Зиновьев

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1833

Сын: Савва Зиновиев

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагия Зиновьева

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
02.02.1839

Сын: Семён Зиновьев

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Зиновиева

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Смерть
26.02.1847
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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