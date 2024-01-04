Савва Зиновиев
Место рождения
Дата рождения03.12.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1833
Отец: Зиновий Архипов
Мать: Александра Михайлова
Бракосочетание
31.01.1854
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1857
Сын: Василий Саввин
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1859
Сын: Григорий Саввин
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1860
Дочь: Васса Саввина
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Устина Саввина
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно