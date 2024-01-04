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Савва Зиновиев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.12.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1833

Отец: Зиновий Архипов

Мать: Александра Михайлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1854

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1857

Сын: Василий Саввин

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1859

Сын: Григорий Саввин

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1860

Дочь: Васса Саввина

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Устина Саввина

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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