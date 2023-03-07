Мелания Лукина
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1850
Муж: Григорий Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1853
Дочь: Зиновия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Афанасиев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Афанасиев
Смерть
Неизвестно