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Мелания Лукина

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Григорий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.11.1853

Дочь: Зиновия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Афанасиев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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