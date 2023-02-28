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Устина Григорьева

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Григорий Афанасиев

Мать: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1884

Муж: Максим Евсигнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Евсигнеев

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Евсигнеев

Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Евсигнеев

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Сергей Максимов

Отец ребёнка: Максим Евсигнеев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Матрона Максимова

Отец ребёнка: Максим Евсигнеев

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Евсигнеев

Смерть
Неизвестно
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