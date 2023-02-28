Устина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Григорий Афанасиев
Мать: Гликерия Сафронова
Бракосочетание
26.10.1884
Муж: Максим Евсигнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Евсигнеев
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Евсигнеев
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Пётр Максимов
Отец ребёнка: Максим Евсигнеев
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1894
Сын: Сергей Максимов
Отец ребёнка: Максим Евсигнеев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Матрона Максимова
Отец ребёнка: Максим Евсигнеев
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Евсигнеев
Смерть
Неизвестно