Максим Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Евсигнеев

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1884

Жена: Устина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Устина Григорьева

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Устина Григорьева

Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: Устина Григорьева

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1894

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Устина Григорьева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Матрона Максимова

Мать ребёнка: Устина Григорьева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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