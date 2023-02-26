Максим Евсигнеев
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1884
Жена: Устина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Устина Григорьева
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Устина Григорьева
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Пётр Максимов
Мать ребёнка: Устина Григорьева
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1894
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Устина Григорьева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Матрона Максимова
Мать ребёнка: Устина Григорьева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Григорьева
Смерть
Неизвестно