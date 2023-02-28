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Леонтий Андреев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Андрей Леонтьев

Мать: Дарья Никитична

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кутуков Дмитрий Леонтиев

Мать ребёнка: Анна (Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1848

Сын: Никон Леонтиев

Мать ребёнка: Анна (Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Маланья Леонтиева

Мать ребёнка: Анна (Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1860

Сын: Ксенофонт Леонтиев

Мать ребёнка: Анна (Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Михайлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
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