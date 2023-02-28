Леонтий Андреев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Андрей Леонтьев
Мать: Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анна (Михайлова)
Рождение ребёнка
16.03.1848
Сын: Никон Леонтиев
Мать ребёнка: Анна (Михайлова)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Маланья Леонтиева
Мать ребёнка: Анна (Михайлова)
Рождение ребёнка
20.01.1860
Сын: Ксенофонт Леонтиев
Мать ребёнка: Анна (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна (Михайлова)
Смерть
Неизвестно