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Кутуков Дмитрий Леонтиев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Леонтий Андреев

Мать: Анна (Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1864

Дочь: Агафья Дмитриева

Мать ребёнка: Вера Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1866

Дочь: Меланья Дмитриева

Мать ребёнка: Вера Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Васильева

Смерть
Неизвестно
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