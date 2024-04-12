Кутуков Дмитрий Леонтиев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Леонтий Андреев
Мать: Анна (Михайлова)
Рождение ребёнка
07.02.1864
Дочь: Агафья Дмитриева
Мать ребёнка: Вера Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1866
Дочь: Меланья Дмитриева
Мать ребёнка: Вера Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Васильева
Смерть
Неизвестно