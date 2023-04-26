Анна (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
16.03.1848
Сын: Никон Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Маланья Леонтиева
Отец ребёнка: Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
20.01.1860
Сын: Ксенофонт Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Андреев
Смерть
Неизвестно