Анна (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Михайлова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кутуков Дмитрий Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1848

Сын: Никон Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Маланья Леонтиева

Отец ребёнка: Леонтий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1860

Сын: Ксенофонт Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Андреев

Смерть
Неизвестно