Анна Леонтьева 25.01.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.01.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.06.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кутуков Леонтий Андреев1818 г.р.
Мать
Кутукова Анна Дмитриева (Анна Михайлова)1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1851

Отец: Кутуков Леонтий Андреев

Мать: Кутукова Анна Дмитриева (Анна Михайлова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.06.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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