Анна Леонтьева
женский, родилась 25.01.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.06.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКутуков Леонтий Андреев1818 г.р.
МатьКутукова Анна Дмитриева (Анна Михайлова)1813 г.р.
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Рождение
25.01.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.06.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область