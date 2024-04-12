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Дарья Никитична

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.11.1804

Муж: Андрей Леонтьев

Рождение ребёнка
30.09.1806

Сын: Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Федор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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