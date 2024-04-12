Дарья Никитична
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
13.11.1804
Муж: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
30.09.1806
Сын: Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьев
Смерть
Неизвестно