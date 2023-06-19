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Некрасов Семен Антонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1783

Отец: Некрасов Антон Козьмин

Мать: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1806

Жена: Некрасова Евдокия Матвеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Некрасов Никифор Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1810

Сын: Некрасов Нил Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1812

Дочь: Малыгина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1815

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Иван Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1820

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1823

Сын: Некрасов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева

Бракосочетание
23.09.1825

Жена: Некрасова Анисья Максимова

Рождение ребёнка
22.07.1828

Дочь: Марья Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1829

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1832

Дочь: Марья Семеновна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1837

Сын: Некрасов Василий Семенов

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно