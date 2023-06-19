Некрасов Семен Антонов
Место рождения
Дата рождения01.09.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1783
Бракосочетание
05.11.1806
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
17.05.1810
Сын: Некрасов Нил Семенов
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
28.11.1812
Дочь: Малыгина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
29.07.1815
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
11.07.1820
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
11.09.1823
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Матвеева
Бракосочетание
23.09.1825
Рождение ребёнка
22.07.1828
Дочь: Марья Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
06.11.1829
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова
Рождение ребёнка
19.02.1832
Дочь: Марья Семеновна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова
Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1837
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно