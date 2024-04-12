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Некрасов Василий Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1837

Отец: Некрасов Семен Антонов

Мать: Некрасова Анисья Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Некрасова Елена Максимова

Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Некрасов Александр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Елена Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1865

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Максимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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