Некрасов Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения01.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1837
Отец: Некрасов Семен Антонов
Бракосочетание
20.01.1857
Рождение ребёнка
22.10.1862
Сын: Некрасов Александр Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Елена Максимова
Рождение ребёнка
12.05.1865
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно