Некрасов Антон Козьмин
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти02.08.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
09.12.1774
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
18.06.1779
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
15.07.1781
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
01.09.1783
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
21.08.1785
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Рождение ребёнка
01.01.1788
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1797