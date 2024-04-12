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Некрасов Антон Козьмин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

02.08.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Некрасов Козьма Семенов

Мать: Некрасова Наталья (Ирина?) Семенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1774

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Иван Антонов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1779

Сын: Некрасов Леон Антонов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1781

Сын: Некрасов Василий Антонов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1783

Сын: Некрасов Семен Антонов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1785

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1788

Сын: Некрасов Василий Антонов

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Прасковья Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.08.1797
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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