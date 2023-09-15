Некрасов Иван Антонов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
23.10.1799
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
29.09.1801
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
19.06.1803
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
13.02.1805
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840