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Некрасов Иван Антонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Некрасов Антон Козьмин

Мать: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1799

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1801

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1803

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1805

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1840
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