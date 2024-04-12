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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.06.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1803

Отец: Некрасов Иван Антонов

Мать: Некрасова Авдотья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1853

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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