Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения19.06.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1803
Отец: Некрасов Иван Антонов
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1850
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1853
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно