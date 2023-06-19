Некрасова (-) Авдотья Егорова
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1798
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.10.1799
Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов
Рождение ребёнка
29.09.1801
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов
Рождение ребёнка
19.06.1803
Сын: Некрасов Иван Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов
Рождение ребёнка
13.02.1805
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно