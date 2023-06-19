Некрасова (-) Авдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Авдотья Егорова

Место рождения

Нарядово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарядово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1798

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.10.1799

Сын: Некрасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1801

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1803

Сын: Некрасов Иван Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1805

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Антонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно