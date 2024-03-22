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Некрасова (-) Евдокия Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

17.10.1857

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1853

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.10.1857
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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