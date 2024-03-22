Некрасова (-) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти17.10.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.11.1850
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1853
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1857
Причина смерти: чахоткою