Некрасов Василий Антонов
Место рождения
Дата рождения15.07.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1781
Бракосочетание
31.01.1806
Жена: Некрасова Вера Дмитриева
Рождение ребёнка
22.07.1807
Мать ребёнка: Некрасова Вера Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Вера Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно