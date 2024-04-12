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Некрасов Василий Антонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1781

Отец: Некрасов Антон Козьмин

Мать: Некрасова Прасковья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1806

Жена: Некрасова Вера Дмитриева

Рождение ребёнка
22.07.1807

Сын: Некрасов Стефан Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Вера Дмитриева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Вера Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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