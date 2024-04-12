Малыгина (Некрасова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Анна Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.11.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1812

Отец: Некрасов Семен Антонов

Мать: Некрасова Евдокия Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Малыгин Григорий Платонов

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.12.1838

Дочь: Анна Платонова

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1844

Дочь: Ефимия Платонова

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1847

Сын: Малыгин Матвей Платонов

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1851

Сын: Малыгин Василий Платонов

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1854

Дочь: Екатерина Платонова

Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Платон Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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