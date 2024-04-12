Малыгина (Некрасова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения28.11.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1812
Отец: Некрасов Семен Антонов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Малыгин Григорий Платонов
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1838
Дочь: Анна Платонова
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
01.07.1844
Дочь: Ефимия Платонова
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.1847
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1851
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1854
Дочь: Екатерина Платонова
Отец ребёнка: Малыгин Платон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно