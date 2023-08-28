Подкорытова Матрена Яковлева

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Подкорытова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Подкорытов Никифор Тихонов

Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Ирина Тихонова

Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Подкорытов Александр Тихонов

Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Подкорытов Давыд Тихонов

Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Тихон Степанов

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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