Подкорытова Матрена Яковлева

Подкорытова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Подкорытов Никифор Тихонов
Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Тихонов
Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Ирина Тихонова
Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Подкорытов Александр Тихонов
Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Тихон Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно