Подкорытов Никифор Тихонов
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Подкорытов Тихон Степанов
Мать: Подкорытова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: (Подкорытова) Александра Никифорова
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Рождение ребёнка
03.11.1839 ст.
Сын: Подкорытов Никандр Никифоров
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Подкорытов Иван Никифоров
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Рождение ребёнка
04.03.1846 ст.
Сын: Подкорытов Василий Никифоров
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Подкорытова) Клавдия Никифорова
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Подкорытова) Александра Никифорова
Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова
Смерть
1853 ст.