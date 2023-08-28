Подкорытов Никифор Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкорытов Никифор Тихонов

Подкорытов Никифор Тихонов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Подкорытов Тихон Степанов

Мать: Подкорытова Матрена

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Анисья Петрова

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: (Подкорытова) Александра Никифорова

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1839 ст.

Сын: Подкорытов Никандр Никифоров

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Подкорытов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1846 ст.

Сын: Подкорытов Василий Никифоров

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Подкорытова) Клавдия Никифорова

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Подкорытова) Александра Никифорова

Мать ребёнка: Подкорытова Анисья Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
1853 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.