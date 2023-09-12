Подкорытов Давыд Тихонов 1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытов Давыд Тихонов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1822 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Подкорытов Тихон Степанов1780 ст. г.р.
Мать
Подкорытова Матрена Яковлева1783 г.р.
Супруги
Подкорытова Екатерина ЯковлеваНеизвестно г.р.
Дети
Подкорытов Иван Давыдов22.02.1846 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Подкорытов Тихон Степанов

Мать: Подкорытова Матрена Яковлева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.

Сын: Подкорытов Иван Давыдов

Мать ребёнка: Подкорытова Екатерина Яковлева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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