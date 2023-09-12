Подкорытов Давыд Тихонов
мужской, родился 1822 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецПодкорытов Тихон Степанов1780 ст. г.р.
МатьПодкорытова Матрена Яковлева1783 г.р.
Супруги
Подкорытова Екатерина ЯковлеваНеизвестно г.р.
Дети
Подкорытов Иван Давыдов22.02.1846 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Екатерина Яковлева
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно