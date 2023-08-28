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Подкорытов Михаил Тихонов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Подкорытов Тихон Степанов

Мать: Подкорытова Матрена

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Подкорытов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Подкорытов Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: (Подкорытова) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: (Подкорытова) Надежда Михайлова

Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Подкорытова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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