Подкорытов Михаил Тихонов
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Подкорытов Тихон Степанов
Мать: Подкорытова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Подкорытов Николай Михайлов
Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Подкорытов Игнатий Михайлов
Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: (Подкорытова) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: (Подкорытова) Надежда Михайлова
Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Подкорытова Прасковья Никитина
Смерть
Неизвестно