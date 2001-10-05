Эмих Вениамин Николаевич
Место рожденияСоветский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Дата рождения30.06.1943
Дата смерти05.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1943
Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Бракосочетание
27.10.1964
Жена: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
20.03.1965
Сын: Эмих Валерий Вениаминович
Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки
Рождение ребёнка
10.07.1970
Дочь: Лагаева Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Хакасия,с. Аскиз
Рождение ребёнка
25.01.1978
Дочь: Рудаева Ольга Вениаминовна
Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Смерть
05.10.2001
Россия,Омская область,п. Саргатское