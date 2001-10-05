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Эмих Вениамин Николаевич

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Место рождения

Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край

Дата рождения

30.06.1943

Дата смерти

05.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1943

Отец: Эмих Николай Романович

Мать: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Бракосочетание
27.10.1964

Жена: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
20.03.1965

Сын: Эмих Валерий Вениаминович

Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки
Рождение ребёнка
10.07.1970

Дочь: Лагаева Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Хакасия,с. Аскиз
Рождение ребёнка
25.01.1978

Дочь: Рудаева Ольга Вениаминовна

Мать ребёнка: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Смерть
05.10.2001
Россия,Омская область,п. Саргатское
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