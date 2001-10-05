Эмих Валерий Вениаминович
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки
Дата рождения20.03.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1965
Отец: Эмих Вениамин Николаевич
Мать: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки
Бракосочетание
27.08.1988
Жена: Бергер Ольга Андреевна
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
06.01.1989
Сын: Berger Dimitri Валерьевич
Мать ребёнка: Бергер Ольга Андреевна
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.11.1990
Дочь: Berger Katharina Валерьевна
Мать ребёнка: Бергер Ольга Андреевна
Советский Союз,г. Омск
Развод
20.07.1994
Жена: Бергер Ольга Андреевна
Россия,г. Омск
Бракосочетание
24.10.1997
Жена: Эмих Елена Николаевна
Россия,г. Омск