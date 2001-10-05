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Эмих Валерий Вениаминович

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки

Дата рождения

20.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1965

Отец: Эмих Вениамин Николаевич

Мать: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,с. Хорошки
Бракосочетание
27.08.1988

Жена: Бергер Ольга Андреевна

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
06.01.1989

Сын: Berger Dimitri Валерьевич

Мать ребёнка: Бергер Ольга Андреевна

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.11.1990

Дочь: Berger Katharina Валерьевна

Мать ребёнка: Бергер Ольга Андреевна

Советский Союз,г. Омск
Развод
20.07.1994

Жена: Бергер Ольга Андреевна

Россия,г. Омск
Бракосочетание
24.10.1997

Жена: Эмих Елена Николаевна

Россия,г. Омск
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