Рудаева (Эмих) Ольга Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаева (Эмих) Ольга Вениаминовна

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское

Дата рождения

25.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1978

Отец: Эмих Вениамин Николаевич

Мать: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Бракосочетание
11.11.2000

Муж: Рудаев Вячеслав Анатольевич

Россия,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
17.01.2002

Дочь: Рудаева Алина Вячеславовна

Отец ребёнка: Рудаев Вячеслав Анатольевич

Россия,г. Омск
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