Рудаева (Эмих) Ольга Вениаминовна
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,п. Саргатское
Дата рождения25.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1978
Отец: Эмих Вениамин Николаевич
Мать: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Бракосочетание
11.11.2000
Россия,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
17.01.2002
Дочь: Рудаева Алина Вячеславовна
Отец ребёнка: Рудаев Вячеслав Анатольевич
Россия,г. Омск