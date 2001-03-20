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Эмих Николай Романович

Место рождения

Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии

Дата рождения

16.03.1917

Дата смерти

20.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1917

Отец: Эмих Роман Иванович

Мать: Эмих Анфиса Николаевна

Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1943

Сын: Эмих Вениамин Николаевич

Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Климова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Чепикова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Эмих Александр Николаевич

Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
08.06.1959

Дочь: Макарова Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна

Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Смерть
20.03.2001
Россия,г. Абакан
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