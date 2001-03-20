Эмих Николай Романович
Место рожденияРоссия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Дата рождения16.03.1917
Дата смерти20.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1917
Отец: Эмих Роман Иванович
Мать: Эмих Анфиса Николаевна
Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Рождение ребёнка
30.06.1943
Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна
Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Климова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна
Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Чепикова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна
Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Эмих Александр Николаевич
Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
08.06.1959
Дочь: Макарова Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Эмих Екатерина Александровна
Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Смерть
20.03.2001
Россия,г. Абакан