Эмих (Ошарова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Ошарова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Россия,г. Черногорск,Красноярский край

Дата рождения

14.10.1923

Дата смерти

18.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923

Отец: Ошаров Александр Дмитриевич

Мать: Ошарова Аксинья Власовна

Россия,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1943

Сын: Эмих Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Эмих Николай Романович

Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1947

Дочь: Климова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Эмих Николай Романович

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
09.02.1950

Дочь: Чепикова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Эмих Николай Романович

Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Эмих Александр Николаевич

Отец ребёнка: Эмих Николай Романович

Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
08.06.1959

Дочь: Макарова Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Эмих Николай Романович

Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Смерть
18.07.2008
Россия,г. Омск
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