Эмих (Ошарова) Екатерина Александровна
Место рожденияРоссия,г. Черногорск,Красноярский край
Дата рождения14.10.1923
Дата смерти18.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1923
Россия,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1943
Отец ребёнка: Эмих Николай Романович
Советский Союз,г. Черногорск,Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1947
Дочь: Климова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Эмих Николай Романович
Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
09.02.1950
Дочь: Чепикова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Эмих Николай Романович
Советский Союз,Красноярский край,Рыбинский район,п. Ирша
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Эмих Александр Николаевич
Отец ребёнка: Эмих Николай Романович
Советский Союз,Хакасия,г. Черногорск
Рождение ребёнка
08.06.1959
Дочь: Макарова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Эмих Николай Романович
Советский Союз,Красноярский край,Усть-Абаканский район,п. Дзержинский (ныне п. Сорск)
Смерть
18.07.2008
Россия,г. Омск