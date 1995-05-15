Лагаева (Эмих) Светлана Вениаминовна
Место рожденияСоветский Союз,Хакасия,с. Аскиз
Дата рождения10.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970
Отец: Эмих Вениамин Николаевич
Мать: Эмих Вера Петровна
Советский Союз,Хакасия,с. Аскиз
Бракосочетание
?.08.1990
Советский союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
04.05.1991
Отец ребёнка: Лагаев Сергей Николаевич
Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
15.05.1995
Дочь: Лагаева Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Лагаев Сергей Николаевич
Россия,Омская область,п. Саргатское