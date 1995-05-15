Лагаева (Эмих) Светлана Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагаева (Эмих) Светлана Вениаминовна

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Место рождения

Советский Союз,Хакасия,с. Аскиз

Дата рождения

10.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970

Отец: Эмих Вениамин Николаевич

Мать: Эмих Вера Петровна

Советский Союз,Хакасия,с. Аскиз
Бракосочетание
?.08.1990

Муж: Лагаев Сергей Николаевич

Советский союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
04.05.1991

Сын: Лагаев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Лагаев Сергей Николаевич

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
15.05.1995

Дочь: Лагаева Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Лагаев Сергей Николаевич

Россия,Омская область,п. Саргатское
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