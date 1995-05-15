Лагаев Сергей Николаевич
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Большеречинский район,д. Чебаклы
Дата рождения27.09.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Советский Союз,Омская область,Большеречинский район,д. Чебаклы
Бракосочетание
?.08.1990
Советский союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
04.05.1991
Мать ребёнка: Лагаева Светлана Вениаминовна
Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
15.05.1995
Дочь: Лагаева Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Лагаева Светлана Вениаминовна
Россия,Омская область,п. Саргатское