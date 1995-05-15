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Лагаев Сергей Николаевич

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Большеречинский район,д. Чебаклы

Дата рождения

27.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Советский Союз,Омская область,Большеречинский район,д. Чебаклы
Бракосочетание
?.08.1990

Жена: Лагаева Светлана Вениаминовна

Советский союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
04.05.1991

Сын: Лагаев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Лагаева Светлана Вениаминовна

Советский Союз,Омская область,п. Саргатское
Рождение ребёнка
15.05.1995

Дочь: Лагаева Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Лагаева Светлана Вениаминовна

Россия,Омская область,п. Саргатское
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