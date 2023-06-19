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Горшенинъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1855

Отец: Горшенинъ Андрей

Мать: Горшенина Хрестинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1873

Жена: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Горшенина Анна

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щипакина Анастасия

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Горшенинъ Ларионъ

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1894

Дочь: Юрина Мария

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Горшенинъ Федоръ

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Горшенина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Горшенина Акулина

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Горшенина Акулина

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Тимофей

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баканова Матрена

Мать ребёнка: Горшенина Прасковья