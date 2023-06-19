Горшенинъ Григорій
Место рождения
Дата рождения20.01.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1855
Отец: Горшенинъ Андрей
Мать: Горшенина Хрестинья
Бракосочетание
05.02.1873
Жена: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Горшенина Анна
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щипакина Анастасия
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Горшенинъ Ларионъ
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
29.03.1894
Дочь: Юрина Мария
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
02.12.1898
Сын: Горшенинъ Федоръ
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Бракосочетание
10.02.1899
Жена: Горшенина Акулина
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Горшенина Акулина
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
08.02.1904
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Горшенина Акулина
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Тимофей
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баканова Матрена
Мать ребёнка: Горшенина Прасковья