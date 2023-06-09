Горшенина (Юрина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Юрина) Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1853

Дата смерти

02.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1853

Отец: Юринъ Петръ

Мать: Юрина Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Горшенина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щипакина Анастасия

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Горшенинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1894

Дочь: Юрина Мария

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Тимофей

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баканова Матрена

Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій

Смерть
02.12.1898
4-я Усерганская волость
Причина смерти: отъ родовъ