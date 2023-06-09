Горшенина (Юрина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения15.10.1853
Дата смерти02.12.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1853
Отец: Юринъ Петръ
Мать: Юрина Екатерина
Бракосочетание
05.02.1873
Муж: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Горшенина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щипакина Анастасия
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Горшенинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
29.03.1894
Дочь: Юрина Мария
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
02.12.1898
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Тимофей
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баканова Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Григорій
Смерть
02.12.1898
4-я Усерганская волость
Причина смерти: отъ родовъ