Юрина (Аршинова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Аршинова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.11.1821

Дата смерти

17.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1821

Отец: Аршиновъ Егоръ

Мать: Аршинова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.05.1840

Муж: Юринъ Петръ

Рождение ребёнка
22.07.1841

Дочь: Баканова Анна

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1853

Дочь: Горшенина Прасковья

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1858

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1860

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.10.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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