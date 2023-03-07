Юрина (Аршинова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения24.11.1821
Дата смерти17.10.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1821
Отец: Аршиновъ Егоръ
Мать: Аршинова Степанида
Бракосочетание
18.05.1840
Муж: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
22.07.1841
Дочь: Баканова Анна
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
15.10.1853
Дочь: Горшенина Прасковья
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
12.10.1860
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Смерть
17.10.1860