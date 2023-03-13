Баканова (Горшенина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшенинъ Григорій
Мать: Горшенина Прасковья
Рождение ребёнка
1902
Сын: Бакановъ Степанъ
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
05.04.1907
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
27.10.1909
Сын: Бакановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
19.03.1913
Сын: Бакановъ Василий
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Баканова Мария
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
25.04.1915
Сын: Бакановъ Николай
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ
Рождение ребёнка
04.09.1916
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бакановъ Александръ