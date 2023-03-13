Баканова (Горшенина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаканова (Горшенина) Матрена

Баканова (Горшенина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшенинъ Григорій

Мать: Горшенина Прасковья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бакановъ Степанъ

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1907

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1909

Сын: Бакановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1913

Сын: Бакановъ Василий

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Баканова Мария

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1915

Сын: Бакановъ Николай

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1916

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бакановъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close